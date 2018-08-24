» الذئب في المنام عدو ظالم

24 أغسطس 2018 - 11:30 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت ذئباً أبيض يهاجم خروفًا، أرجو التأويل، وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الذئب قد يكون عدوًا ظالمًا أو رجلًا كذابًا أو لصًا، والذئب يدل على المكر والخداع والخوف، واحذر فرؤيا الذئب قد تكون اتهامًا كاذبًا لرجل بريء لقوله تعالى: ( وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ ) كما حدث فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. والذئاب فى الدار لصوص، أو أصدقاء مداهنون ذوو وجهين.

وإن كان الذئب فى حظيرة الحيوانات فاحذر اللصوص حتى لا يصيبك ضرر وخاصة أنه يهاجم خروفًا.



وهجوم الذئب على الخروف قد يدل على تقصيرك فى بعض المناسك، ويدل على الدَين الذي لم يُقضَ بعد، وعلى هم تعاني منه، ومهاجمة الذئب للخروف قد يدل أيضًا على التفرقة بين اثنين بسبب رجل مخادع وظالم، والله أعلم، وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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