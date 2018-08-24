ساويرس: قانون إهانة الرمز التاريخي مكمم للأفواه

24 أغسطس 2018 - 11:51 ص

أبدى نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصرى والأكثر شهرة على الساحة الاقتصادية، استغرابه من مواد قانون إهانة الرموز التاريخية، مشيرًا إلى أن القانون قد يؤدى إلى تكميم الأفواه وعدم الاعتراض على الشخصية التاريخية حتى لو كانت غير محبوبة أو لها أعمال سيئة السمعة خلال فترة توليها المنصب.

وقال "ساويرس"، خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "طيب محمد على رمز تاريخى؟ هتلر رمز تاريخى ؟ الملك فاروق رمز تاريخى و لا مقامر سكير زى ما فهمونا ؟ القانون ده يسموه أحسن "قانون منع الكلام والنقد".

الجدير بالذكر أن أبرز مواد القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تزيد عن 500000 لكل من أساء لشخصيات التاريخية ، كما فى حالة التكرار يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه .

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى على المنشور ، وقالت ضوى نبيل :" خلي بالك انت من يوم بس كنت بترازي ع محمد نجيب مش عارف بقي دا رمز تاريخي و لا ".

وأضاف طاهر احمد :" رمسيس شخصية تاريخية لى ان اتسائل اليس عرض تمثاله للكويس والسيئ من الناس وأخذ أجرة من الناس مقابل فرجتهم على تمثاله اليست هذه اساءة له اليس جعل الشخصية التاريخية فرجة للناس إساءة ".

وتابع وليد عيسى :" مش نعرف الرمز التاريخي الاول يعني ايه ايه اللي بيحصل ده ".



