محافظ البحر الأحمر يستقبل وزير الأوقاف بديوان عام المحافظة

24 أغسطس 2018 - 12:43 م

استقبل اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، الجمعة، فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، بديوان عام المحافظة، لمناقشة المشروعات التي تنفذها وزارة الأوقاف علي ارض المحافظة الساحلية .





ومن جانبه أكد عبد الله خلال اللقاء أن زيارة فضيلة الدكتور وزير الأوقاف تأتي بصفة دورية لمتابعة المشروعات الدينية والاجتماعية التي تقوم بها الوزارة علي أرض البحر الأحمر ومن أهمها أعمال مدينة الحرفيين التي تنفذها هيئة الأوقاف المصرية في إطار مشروعاتها الاستثمارية والتنموية.



