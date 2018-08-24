عبد الله وجمعة يلتقيان بأئمة البحر الأحمر

24 أغسطس 2018 - 12:47 م

عقد اللواء أحمد عبد الله محافظ، البحر الأحمر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مساء اليوم، الجمعة، بديوان عام المحافظة، لقاءً موسعًا مع قيادات الأوقاف بالمحافظة حول الخطة الدعوية للوزارة ووسائل تفعيلها بمدن وقرى المحافظة .





أكد المحافظ خلال اللقاء على مدي اهتمامه بخطة الدعوة وخطة إعمار المساجد بالبحر الحمر ، وذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الذي لا يبخل جهداً بالإرتقاء بهذه المنظومة التي تصب في صالح وطننا الغالي العزيز مصر.





ومن جانبه رحب وزير الأوقاف، بالأئمة والشيوخ معربا عن سعادته بتواجده بينهم ، متمنيا كل التوفيق والسداد في حياتهم العملية، مشيرا إلى أنه سيتم الاستفادة بجهودهم في خدمة دينهم ووطنهم ، مؤكداً علي أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل الوزارة للقاء الأئمة فى كل محافظات الجمهورية ومتابعة شئون الدعوة.





وأوصى جمعة، الأئمة والشيوخ بضرورة اليقظة الدعوية، وتفهم طبيعة المحافظة كونها محافظة سياحية ، مشيرا إلى أنه سيتم إمدادهم ببرامج شديدة الرقي والتميز والتأهيل في الجوانب الدعوية والإدارية ، وتضمن اللقاء إطلاع الأئمة والقيادات الدعوية بالمحافظة على خطة الوزارة الدعوية وشرح فلسفتها وآليات تنفيذها .









كما أكد وزير الأوقاف علي ضرورة المشاركة الاجتماعية للآئمة عن طريق حضور الأفراح وحفالات الزفاف للأهالي ، وأيضاً تقديم واجبات العزاء والموساة في حالة الوفاة لأحد الأهالي ، مؤكداً بذلك علي ضرورة الاستعانة بالدور التفاعلي للإمام من خلال التواصل المباشر مع الأهالي ، حتي يكون دور الآئمة هو سد أي ثغرة قد يدخل منها المتطرفين إلي الأهالي وبث أفكارهم المتطرفة السامة الهدامة .









هذا وقد قدم الدكتور محمد مختار جمعة الشكر إلي اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، علي ما يبذله من جهد في إنشاء وتجديد وإحلال وصيانة المساجد والإهتمام بالدعوة ، مشيراً إلي أن محافظة البحر الأحمر من أكثر المحافظات التي تنعم بالهدوء والامن والاستقرار .









حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف والشيخ رفعت ثابت مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر.







