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مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام

قبلي وبحري

صورة الوزير والمحافظ
ارشيفية

حسن حمدان

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البحرالأحمر

الأضاحى

مضاعفة سموم.

خلال لقاء الأئمة بديوان عام المحافظة أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ، أن صكوك الأضاحي هذا العام ضعف ما تم تحصيله العام الماضي وذلك يعكس ثقة الأهالي والمجتمع فيما تقدمه وزارة الأوقاف.

كما أكد وزير الأوقاف أن مشروع صكوك الاضاحي حقق نقلة كبيرة في زيادة ثقة المجتمع في وزارة الأوقاف، مشيراً إلي أنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة صكوك الأضاحي هذا العام 50 مليون جنيه.

وأضاف "جمعة"، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على الفقراء ومحدودي الدخل بدءًا من يوم الاثنين المقبل، سيكون نصيب محافظة البحر الأحمر 9 أطنان من هذه اللحوم سيتم توزيعها علي ثلاث مراحل تتضمن كل مرحلة توزيع 3 أطنان. 

ومن جانبه أكد محافظ البحر الأحمر، أن مضاعفة صكوك الأضاحي هذا العام بالبحر الأحمر يصب في مصلحة وحماية محدودي الدخل، وتوضيح الأرقام الصحيحة بقيمة صكوك الأضاحي يعتبر نموذجا للشفافية التي تتبناها كل مؤسسات الدولة .

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد والشيخ جابر طايع وكيل وزارة الاوقاف ورئيس القطاع الديني بالوزارة ، والشيخ رفعت ثابت مدير مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر، بالإضافة إلي العديد من أئمة وشيوخ البحر الأحمر .


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