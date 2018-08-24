» بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة

24 أغسطس 2018 - 01:02 م

أدي اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة، بمسجد الميناء الكبير بالغردقة وسط حشود من المواطنين، وبحضور اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن، واللواء عبد الفتاح تمام، السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.





وفي خطبة الجمعة والتي جاءت بعنوان أمانة الكلمة، أفاد وزير الأوقاف، بأن الكلمة هي عنوان الإنسان ووسيلة اتصاله بالآخر، وبها يكاد يكون كل شيء في حياته، فبكلمة تسعد أمة، وبكلمة تشقي أمم وشعوب، وبكلمة تهدر وتراق الدماء، مشيرًا إلى أن جوارح الإنسان كلها مرتبطة باللسان لذلك جاء الأمر الإلهي بضرورة ضبط اللسان وحفظه وعدم إطلاق العنان له في أعراض الناس.





وفي ذات السياق أكد "مختار"، أن الكلمة سلاح ذو حدين إما أن تكون سببا في دخول صاحبها الجنة، أو سببا في دخوله النار، وإما أن تكون سببا في البناء والإعمار إذا كانت صادقة أمينة صالحة، أو تكون سببا في الهدم والفساد والدمار إن كانت كاذبة باطلة فاسدة، مشيرًا إلى أن الكلمة ليست أمرا هينا ، بل لها أهمية عظيمة في حياة الإنسان ، وتعامله مع الناس .



