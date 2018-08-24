للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

24 أغسطس 2018 - 01:02 م

تسببت صورة نشرها القيادي الإخواني عصام تليمة مع الناشطة اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام، في هجوم عليه، واستنكار من قبل مؤيدي مرسي.

كان "تليمة"، قد نشر صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تجمعه مع عائلة "كرمان" من أمام مسجد السلطان أحمد بإسطنبول قائلاً: "كل عام وأنتم بخير، من أمام مسجد السلطان أحمد بإسطنبول بعد صلاة العيد مع الأستاذة توكل كرمان وأسرتها".

واستنكر بعض مؤيدي مرسي قيام تليمة بنشره صورة لكرمان التي تتحدث عن العلمانية.

وعلق حساب كوثر لاشين: "أنا معترضة جدا على الصورة دي المفروض أن حضرتك مش أي حد ده احنا بناخد فتوتنا منك أقل شيء كان بلاش البنت أم شعر وبنطلون جينز دي تنشرها كانت تتقص عادي ، وعلى فكرة لبس المشايخ لايق بيك اكتر".

وأضافت: "والله الحركات دي اللي وقفت حالنا لا عارفين نبقى علمانين ولا ملتزمين".

كما علق حساب أنس جرادات: "عندما يتصور شخص مع آخر وينشر هذه الصورة فذلك دلالة على حبه او الاعتزاز او الإعجاب به لقوله او فعله ونحوها من هذه معاني.. وَتوكل كرمان صدر منها في الآونة الأخيرة تصريح خطير لا يمكن قبوله أبدًا".

وأضاف "كان يجب عليك الإنكار والرد عليها لالتقاط صورة معها".

ونشرك لصورة معها في ظل تصريحها الأخير يفهم منه أنك لا تعارضها في قولها.

من جانبه رد تليمة قائلاً: "حضرتك معاك دكتوراه في الفقه وأصوله ولو عرضت تعليقك على تخصصك ستجده مملوءا بأخطاء كثيرة جدا رجاء فكر فيما تكتب على الأقل من باب تخصصك".

وأكد "تليمة" في رده أن هذا شأن يخصني ولا يخصك ولا أحتاج فيه إلى تبرير أو سبب.

كانت توكل كرمان قد نشرت في منتصف الشهر الجاري علي حسابها علي "تويتر"، أن "الدولة العلمانية الديمقراطية هي الحل العلمانية للتخلص من الكهنوت والديمقراطية، وللتخلص من القيصر.. صباحكم علمانية وديمقراطية قادمتين لاريب فيهما".

يذكر أن تليمة كان قد نشر أيضا في عيد الفطر الماضي صورة جمعته مع كرمان، وعائلة الفنان هشام عبد الله المذيع بقناة الشرق المحسوبة على الإخوان، والتي أثارت جدلًا واستنكارًا أيضًا علي "تليمة".



