  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

ترامب

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

ريان ومحمد

والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب "كرمان"

صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

اللواء فؤاد علام

فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

مديرية البحر الأحمر:

لا وجود لشبهة جنائية في وفاة زوجين بريطانيين بالغردقة

قبلي وبحري

وفاة زوجين بريطانيين في ظروف غامضة
ارشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إجلاء زبائن فندق شهير بالغردقة بعد وفاة زوجين بريطانيين

#

السعودية تكشف حقيقة تغيير الأسعار الحالية للكهرباء

#

تفسيرات متضاربة للحرائق الأخيرة داخل «دفاع البرلمان»

#

الداخلية تحقق فى وفاة متهم داخل قسم حدائق القبة

أكدت مديرية أمن البحر الأحمر، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة زوجين إنجليزيي الجنسية بأول أيام عيد الأضحى.

وأضافت المديرية في بيان لها أنه جرى إخطار سفارة بريطانيا بالقاهرة بتفاصيل الوفاة الطبيعية لكلا الزوجين طبقا لفريق طبي متخصص.

كان مصدر رسمي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر صرح بأن مستشفى الغردقة العام استقبل في أول أيام عيد الأضحي جثة "جون جونس كوبر" البالغ من العمر 69 عامًا إنجليزي الجنسية، وتبين انه توفي بسبب توقف في عضلة القلب، ولا يوجد أي شبهة جنائية والوفاة طبيعية.

وتابع المصدر، أنه في عصر اليوم نفسه ؛ بعد بـ7 ساعات وصلت جثة أخرى تبين أنها لزوجته وتدعى "سوزان الين كوبر" إنجليزية الجنسية 64 عامًا، والسبب الطبي "وفاة طبيعية"، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، مرجحا أن يكون ذلك حزنا على فراق زوجها.

وكانت شركة توماس كوك للسياحة قد أجلت جميع زبائنها من الفندق بعد وفاة الزوجين.

وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وأصدرت توماس كوك بيانا قالت فيه إن 301 من سائحيها في الغردقة ستعرض عليهم خيارات الانتقال إلى فنادق بديلة، أو رحلات جوية لإعادتهم إلى بلادهم.

وأضاف: "السلامة هي دائما أولويتنا الأولى، لذلك اتخذنا، كإجراء احترازي، قرارا بنقل جميع عملائنا من الفندق".

وتابع البيان "نتفهم جيدا أن هذا أمر مزعج لمن يقضون عطلتهم، لكننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأكدت شركة السياحة البريطانية أنها تعمل عن كثب مع إدارة الفندق وتتعاون مع السلطات المحلية في مصر لمعرفة أسباب وفاة الزوجين.

وأوضحت الشركة أنها ستتصل بعملائها المقرر سفرهم إلى فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك" في الغردقة خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خيارات بديلة".

وأوقفت الشركة الحجز لهذا الفندق، وكتبت على موقعها على الإنترنت "عذرا، الفندق غير متوفر".



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري
» مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام
» قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة
» بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة
» ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"
» تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود
» الذئب في المنام عدو ظالم
» تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف
» أرملة قناص داعش تواجه اتهامًا بدعم التنظيم الإرهابي
» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة
» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء