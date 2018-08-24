لا وجود لشبهة جنائية في وفاة زوجين بريطانيين بالغردقة

24 أغسطس 2018 - 01:04 م

أكدت مديرية أمن البحر الأحمر، أنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة زوجين إنجليزيي الجنسية بأول أيام عيد الأضحى.

وأضافت المديرية في بيان لها أنه جرى إخطار سفارة بريطانيا بالقاهرة بتفاصيل الوفاة الطبيعية لكلا الزوجين طبقا لفريق طبي متخصص.

كان مصدر رسمي بمديرية الصحة بالبحر الأحمر صرح بأن مستشفى الغردقة العام استقبل في أول أيام عيد الأضحي جثة "جون جونس كوبر" البالغ من العمر 69 عامًا إنجليزي الجنسية، وتبين انه توفي بسبب توقف في عضلة القلب، ولا يوجد أي شبهة جنائية والوفاة طبيعية.

وتابع المصدر، أنه في عصر اليوم نفسه ؛ بعد بـ7 ساعات وصلت جثة أخرى تبين أنها لزوجته وتدعى "سوزان الين كوبر" إنجليزية الجنسية 64 عامًا، والسبب الطبي "وفاة طبيعية"، نتيجة هبوط في الدورة الدموية، وتوقف في عضلة القلب، مرجحا أن يكون ذلك حزنا على فراق زوجها.

وكانت شركة توماس كوك للسياحة قد أجلت جميع زبائنها من الفندق بعد وفاة الزوجين.

وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وأصدرت توماس كوك بيانا قالت فيه إن 301 من سائحيها في الغردقة ستعرض عليهم خيارات الانتقال إلى فنادق بديلة، أو رحلات جوية لإعادتهم إلى بلادهم.

وأضاف: "السلامة هي دائما أولويتنا الأولى، لذلك اتخذنا، كإجراء احترازي، قرارا بنقل جميع عملائنا من الفندق".

وتابع البيان "نتفهم جيدا أن هذا أمر مزعج لمن يقضون عطلتهم، لكننا نعتقد أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وأكدت شركة السياحة البريطانية أنها تعمل عن كثب مع إدارة الفندق وتتعاون مع السلطات المحلية في مصر لمعرفة أسباب وفاة الزوجين.

وأوضحت الشركة أنها ستتصل بعملائها المقرر سفرهم إلى فندق "ستايغنبيرغر أكوا ماجيك" في الغردقة خلال الأسابيع المقبلة لتقديم خيارات بديلة".

وأوقفت الشركة الحجز لهذا الفندق، وكتبت على موقعها على الإنترنت "عذرا، الفندق غير متوفر".



