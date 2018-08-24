والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

24 أغسطس 2018 - 01:04 م

فجرت التحقيقات في قتل الطفلين "ريان" و"محمد"، مفاجأة من العيار الثقيل حيث اعترف والدهما بقتلهما وإلقائهما من أعلى سور كوبري فارسكور، والذي يبعد 30 دقيقة عن ميت سلسيل.

وذكر مصدر أمني، أن والد الأطفال اعترف بارتكاب الجريمة بعد القبض عليه، فجر اليوم، وادّعى إصابته بمرض نفسي بسبب كثرة الديون، وأنه اختلق واقعة تجارة الآثار لإبعاد الشكوك عنه.





وردت معلومات للواء محمد حجي مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، من محمود نظمي السيد ومقيم منطقة البحر الجديد في المدينة باختطاف طفليه "محمود" و"ريان" في أثناء وجودهما معه بالملاهي الكائنة في المنطقة ـ في أول أيام عيد الأضحى.

وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد تفاجأ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زميله في المدرسة في المرحلة الابتدائية، وظل يتحدث معه، وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه.

وأوضح شهود عيان أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة، استقلت توك توك، وسارت بهما عبر طريق السرو، وبعد 18 ساعة من البحث عثر على جثتي الطفلين في نهر النيل بفارسكور.



