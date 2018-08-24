» قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة

24 أغسطس 2018 - 01:06 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، قطع المياه عن مدينة شبين القناطر، اليوم ولمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء نفس اليوم، وذلك لإصلاح عطل بالخط الرئيسي المغذى لمدينة شبين القناطر، وأهابت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



