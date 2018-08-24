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تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف بالشرقية

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أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

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إكسترا نيوز

الشرقية

زفاف

تسمم جماعي

أصيب 105 أشخاص بحالة إعياء عقب تناولهم وجبة فاسدة فى حفل زفاف بإحدى القرى التابعة لمحافظة الشرقية.

ونقلت قناة "إكسترا نيوز"عن مراسلها  ،أن قسم الطوارئ استقبل ما يقرب من 105 حالات تعاني من أعراض تسمم نتيجة وجبة للطعام فى حفل زفاف بقرية قايد.

 وأضاف المراسل  أنه تم احتجاز بعض الحالات بالمستشفى وتم التعامل مع الآخرين فى الاستقبال وخرجوا بعد امتثالهم للشفاء.

 وأشار إلى أن مديرية الصحة بالشرقية رفعت درجة الطوارئ بالتنسيق مع مستشفى الأحرار التعليمي تحسبا لزيادة الأعداد من المصابين نتيجة هذه الواجبات.

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