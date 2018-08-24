"البحوث الإسلامية" تعرض مجهوداتها بموسم الحج لهذا العام

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وكالات : حنان حمدتو

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العمرة

مجمع البحوث الاسلامية

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الجمرات

كشف مجمع البحوث الإسلامية عن أن موسم الحج لهذا العام شهد تنفيذ العديد من الحملات التوعوية المباشرة والإلكترونية بمشاركة وعاظ الأزهر وبالاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الهدف من توعية أكبر قدر من الناس بهذه المناسك؛ حيث تنوعت الجهود المبذولة في هذا الشأن بأشكال مختلفة تناسب عددا من الشرائح سواء على المستوى المحلي أم على المستوى العالمي من خلال شروح مبسطة لهذه المناسك باللغتين العربية والانجليزية.

وقال د.محيي الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع بدأ الاستعداد لموسم الحج قبل شهر من استعداد الحجاج للسفر الحجاج لأداء مناسك الحج، حيث قام المجمع بطباعة 80 ألف نسخة من كتاب كيف تعتمر وتحج؟ تم توزيعهم على الحجاج قبل سفرهم، فضلا عن عقد برامج تدريبية عملية لوعاظ الأزهر الشريف للتدريب على الشرح المبسط لمناسك الحج والعمرة والاستعانة بمجسمات و”ماكيت” للكعبة والمناسك المختلفة.

وأضاف الأمين العام أنه عقب تدريب الوعاظ انتشروا في مختلف المحافظات لعقد ندوات تعريفية لشرح المناسك للحجاج، ومع بداية سفر الحجاج تم توزيع وعاظ الأزهر على الموانئ والمطارات المختلفة لاستقبال الحجاج قبيل السفر والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة مع التيسير عليهم.

وأوضح عفيفي أن الموقع الإلكتروني للمجمع شهد إقبالا كبيرا خلال فترة الحج؛ حيث بلغ عدد الفتاوى التى استقبلها الموقع والمتعلقة بالحج والعمرة والأضحية حوالي 3500 فتوى خلال هذه الفترة، وتنوعت أسئلة الجمهور ما بين الاستفسار عن الحج والعمرة عن الغير، وكيفية رمى الجمرات، تكرار العمرة، بالإضافة إلى الأسئلة المتنوعة حول أحكام الأضحية.

وأشار الأمين العام إلى أن المجمع قام أيضا بإنتاج فيديوهات قصيرة لشرح المناسك بشكل مبسط وواقعي، حيث شهدت هذه الفيديوهات تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور بعد نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع وذلك باللغتين العربية والإنجليزية وبلغ عدد المشاهدات نحو 241 ألف مشاهدة، فضلا عن الرسائل التوعوية باستثمار هذه الفريضة وما بها من شعائر، كما قدم المجمع بوستات دعوية ونصائح لمن لم يستطع الحج للقيام بأعمال تعدل أجر الحج والعمرة.



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