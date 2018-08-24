اختبار صعب لـ «الدراويش» أمام المقاصة

24 أغسطس 2018 - 01:18 م

يدخل الإسماعيلي اختبارًا صعبًا في السادسة من مساء اليوم، حينما يلاقى نظيره مصر المقاصة فى إطار منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز على ملعب الإسماعيلية.

ويسعى "الدراويش" لتصحيح المسار وتحقيق الفوز الأول له بالدروى خاصة وأنه تعادل في اثنتين وخسر واحدة ليحتل المركز الرابع عشر بالجدول برصيد نقطتين.

ويأمل المدرب الجزائري خير الدين مضوى في عودة للانتصارات وتحقيق أول فوز في الدوري على حساب الفريق الفيومي.



