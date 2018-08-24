  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:10 م
بحث متقدم
مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

ترامب

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

ريان ومحمد

والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب "كرمان"

صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

اللواء فؤاد علام

فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

المنيا

الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بدهس شاب على كورنيش النيل

قبلي وبحري

حادث بالمنيا
حادث بالمنيا

جمال زكى

أخبار متعلقة
#

رصاصة غدر تنهي حياة عريس

#

شاب يبتز خطيبته السابقة مقابل المال بالمرج

#

مفاجآت عن أسباب التخلص من أطفال المريوطية بطريقة بشعة

#

القبض على سائق التوك توك المتهم بقتل شاب

أجهزة الأمن

مقتل شاب

مدينة المنيا

مطعم شهير

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لضبط المتهمين فى مقتل شاب يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بعد دهسه على كورنيش النيل أمام النادى الرياضى بمدينة المنيا.

وكان قد تلقى اللواء عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "أحمد ف. خ" 30 عامًا، سائق موتوسيكل ديلفري، يعمل بأحد المطاعم الشهيرة، أثناء قيامه بتوصيل وجبة طعام فجر الجمعة، حيث صدمته ثم دهسته سيارتان ملاكي أحداهما فورد أولكس فضي اللون، والآخرى أوكتافيا زرقاء اللون، ونجح ضباط المرور في التحفظ على السيارتين وقائديها.

انتقل لمكان الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والرائد مصطفى عبد الحكيم معاون أول المباحث، والنقيب محمد عبد اللاه معاون المباحث، وروى شهود العيان أن السيارتين كانتا تتسابقان بسرعة جنونية بشارع كورنيش النيل أمام النادي الرياضي وصدمتا المتوفي ثم دهستاه، وقد نُقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام بالإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته، بوجود إصابات كدمية وسحجية بالرأس والذراعين بسبب الدهس وأن أسباب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري
» مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام
» قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة
» بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة
» ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"
» تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود
» الذئب في المنام عدو ظالم
» تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف
» أرملة قناص داعش تواجه اتهامًا بدعم التنظيم الإرهابي
» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة
» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء