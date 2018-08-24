الأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين بدهس شاب على كورنيش النيل

24 أغسطس 2018 - 01:24 م

تكثف أجهزة الأمن بالمنيا من جهودها لضبط المتهمين فى مقتل شاب يعمل بأحد المطاعم الشهيرة بعد دهسه على كورنيش النيل أمام النادى الرياضى بمدينة المنيا.

وكان قد تلقى اللواء عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع "أحمد ف. خ" 30 عامًا، سائق موتوسيكل ديلفري، يعمل بأحد المطاعم الشهيرة، أثناء قيامه بتوصيل وجبة طعام فجر الجمعة، حيث صدمته ثم دهسته سيارتان ملاكي أحداهما فورد أولكس فضي اللون، والآخرى أوكتافيا زرقاء اللون، ونجح ضباط المرور في التحفظ على السيارتين وقائديها.

انتقل لمكان الواقعة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث بندر المنيا والرائد مصطفى عبد الحكيم معاون أول المباحث، والنقيب محمد عبد اللاه معاون المباحث، وروى شهود العيان أن السيارتين كانتا تتسابقان بسرعة جنونية بشارع كورنيش النيل أمام النادي الرياضي وصدمتا المتوفي ثم دهستاه، وقد نُقلت الجثة لمشرحة مستشفي المنيا العام بالإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

أفاد تقرير الطبيب مفتش صحة بندر المنيا الدكتور هاني اسحق شحاته، بوجود إصابات كدمية وسحجية بالرأس والذراعين بسبب الدهس وأن أسباب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ وفشل في التنفس وكسور بالضلوع ونزيف داخلي بالبطن والحوض، ولا توجد شبهة جنائية طبية في الوفاة.

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