مفاجأة في رحيل زيدان عن الريال

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وكالات- محمد الخرو

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ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

زين الدين زيدان

أثار زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، الجدل بسبب استقالته من الفريق بعد تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي مسلسل وثائقي، بثته خدمة "أمازون برايم فيديو" بعنوان "الأحلام الستة"، يشار إلى أن إدارة النادي كانت تنوي إقالة زيدان في وقت مبكر من تقلده منصبه.

إلا أن نجاح زيدان في الظفر مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني مرة واحدة، كان يؤجل تنفيذ القرار في كل مرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الخميس.

وعلى الرغم من فوز الريال على ليفربول في نهائي "تشامبيونزليغ"، فإن المسؤولين في النادي كانوا يخططون للموسم الحالي بدون مشاورة زيدان.

وقد تسرب إلى زيدان من وراء هذا التحرك شعور بأنه أصبح غير مرغوب فيه داخل ريال مدريد، ولذلك قرر الاستقالة من منصبه، في خطورة على ما يبدو أنها استباقية قبل إقالته.


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