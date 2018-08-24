  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:07 م
بحث متقدم
مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

مذيع الشرق: زنازين مصر أفضل من الغربة

ترامب

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

ريان ومحمد

والد الطفلين "ريان" و"محمد": "أنا اللي قتلتهم بسبب الديون"

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب" كرمان"

للمرة الثانية.. "تليمة" في ورطة بسبب "كرمان"

صلاح

"صلاح" يوجه ضربة قاضية للريال

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

مصاب برابعة لمستشار مرسي: "ظلمتونا وضيعتوا البلد"

احمد سعد وسمية الخشاب

بالفيديو.. أحمد سعد يؤذن للصلاة في حجاج عرفة

معصوم مرزوق

الانتهاء من التحقيق مع معصوم مرزوق وستة آخرين

اللواء فؤاد علام

فعل خطير قامت به الجماعة في "رابعة"

محذرًا من عزله..

ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"

الحياة السياسية

ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"
ترمب للأمريكيين : " أنا أو الانهيار"

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

عبد الله جول: ترامب يمثل تهديدا عالميا

#

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

#

"ترامب": على من يرتدى "الباروكة" عدم المشاركة فى الانتخابات

#

"أديب": زوجة "ترامب" تشعر بتعاسة شديدة

الكونجرس

ترمب

مايكل كوهين

الانهيار الاقتصادي

عزله

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، من  أي محاولة لعزله من منصبه، وأنها ستؤدي إلى "انهيار سوق الأسهم والاقتصاد" في الولايات المتحدة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: أنني "أعتقد أن الأمريكيين سيصبحون فقراء للغاية"، حسب ما نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.

وأشار إلي أنه : "بدون هذا النوع من التفكير (السعي لعزله)، سنرى أرقاما (اقتصادية) لا تصدق.. لأنني أقوم بعمل جيد".

جاءت تصريحات ترامب على خلفية إثارة بعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس لإمكانية اتخاذ إجراءات ضد ترامب بعد ساعات من إعلان مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب استعداده لمشاركة المعطيات التي يمتلكها حول موكله السابق مع المحقق الخاص روبرت مولر، بشأن "التدخل الروسي" في الانتخابات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري
» مضاعفة صكوك الأضاحي بالبحر الأحمر هذا العام
» قطع المياه عن شبين القناطر لمدة 12 ساعة
» بالصور.. وزير الأوقاف: "أمانة الكلمة" في خطبة الجمعة بالغردقة
» ترامب للأمريكيين: "أنا أو الانهيار"
» تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود
» الذئب في المنام عدو ظالم
» تسمم 105 أشخاص في حفل زفاف
» أرملة قناص داعش تواجه اتهامًا بدعم التنظيم الإرهابي
» يقتل زوجته بسبب كوب شاي سادة
» بالصور.. العثور على قبيلة منعزلة عن العالم

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:39 م

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء