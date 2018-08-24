» تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري

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أسندت لجنة الحكام الرئيسية، إدارة مباراة المقاولون وإنبى ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى، إلى الحكم عبد العزيز السيد ويعاونه عمر فتحي وعادل ماهر، وعدي إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من حسن السندبيسي ومحمد عبد العزيز حكمًا خامسًا.

وفى مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة: محمود البنا ويعاونه أحمد حسام طه وأحمد صلاح، وأحمد ناصر حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة وجلال أحمد حكمًا خامسًا.

ولمباراة حرس الحدود والأهلي يديرها تحكيمًا طارق مجدى ويعاونه يوسف البساطي وأحمد لطفي، وحسين إسماعيل حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن وعمرو عايد حكمًا خامسًا.



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