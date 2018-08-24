حارس يغتصب جثة متوفاة في المشرحة

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جريمة

الشرطة

اغتصاب

الموتى

قام حارس أمن يدعى كاميرون رايت 23 سنة بجريمة هي الأبشع علي الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أقدم على اغتصاب جثة امرأة توفيت في المستشفى التي يعمل بها بعد ساعات قليلة من وفاتها والاحتفاظ بالجثمان في غرفة الموتى.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن السيدة توفيت في مستشفى سانت فرانسيس بمدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية، ونقلت جثتها لغرفة حفظ الموتى، وعندما دخل زملاء رايت عليه الغرفة وجدوه يغتصب الجثة.

وتمكن أصدقاء "كاميرون" في العمل من إبلاغ الشرطة عما فعله، وأثناء التحقيق اعترف الجاني بأنه مارس الجنس مع جثة السيدة إبريل بارهام، والتي تبلغ من العمر 37 عاما، عندما كانت في غرفة حفظ الموتى تمهيدا للتبرع بالأعضاء.

واتهم رايت بإساءة معاملة الجثث، وقال والد إبريل: تغلبت على حزني عندما اتصل بي موظفو المستشفى ليخبروني أنه يتم التحقيق في جريمة جنسية وقعت بحق ابنتي التي توفيت، فالأمر مؤلم ومدمر لذلك أريد أن يطبق عقاب قاس على هذا المجرم كي لا يتكرر ذلك مرة أخرى.

وقالت مستشفى سانت فرانسيس إن تصرفات موظف الأمن غير مقبولة تماما لذلك تمت إقالته.



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