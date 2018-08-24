» "القوى العاملة" تسترد مستحقات مهندس مصري

24 أغسطس 2018 - 02:12 م

توصل مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، إلى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة لصرف راتب مهندس مصري متأخر منذ 14 شهرا، بلغت إجماليها 268 ألفًا و977 ريالًا سعوديًا، أي ما يوازي مليونًا و270 ألف جنيه مصري.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، أن الوزير محمد سعفان كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصري "ن .ك س"، والذي يعمل مهندسًا بمشروع في إحدى شركات المقاولات السعودية، حيث يتضرر من عدم صرف راتبه منذ 14 شهرًا، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقالت الوزارة إن سعفان تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المهندس، وتوجيهه بتقديم دعوى بالهيئة العمالية وفقا لنظام العمل السعودي، لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.



