» رقصة ساخنة لـ"شيرين" وزوجها تشعل الجدل

24 أغسطس 2018 - 02:38 م

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة شيرين والفنان حسام حبيب، أثناء الرقص على أنغام إحدى الأغنيات الرومانسية من غناء شيرين.

واختلف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ضرورة نشر لحظات السعادة لحبيب وشيرين من عدمها.

وقالت إحدى المعجبات على الإنستجرام: "قمرين، ربنا يخليكم لبعض"، وأوضحت أخرى:"عيشي سعيدة في الخفاء، الله يحفظك من الحسد والحاسدين".

وقال آخر: "من حق الناس تعيش حياتها وفرحتها، الغلط مش فيهم الغلط في الحاسدين بدال ما يدعوا ربهم بيحسدوا".

شاهد الفيديو..





?? @sherine @hossamhabib A post shared by Fatooma.134 (@fatoom.134) on Aug 23, 2018 at 6:22pm PDT



