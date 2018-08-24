» انخفاض في عدد حالات التحرش بثالث أيام العيد

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القانون

الشكاوى

التحرش

المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة نجلاء العادلي، مديرة مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أن فريق عمل المكتب قام خلال ثالث أيام العيد بالتغطية الميدانية في حديقة الحيوانات خلال الفترة الصباحية، و في الفترة المسائية تم النزول إلى مناطق وسط البلد، حديقة الأزهر، حديقة الفسطاط، والمنيل، وكوبرى الملك صالح، و كوبرى الجامعة، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد أي حالات تحرش في هذه الأماكن حتى هذه اللحظة، مضيفة أن غرفة العمليات على تواصل مستمر مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية للتعرف على الحالات التى تصل للوحدة لمساندتها وتقديم الدعم القانوني للسيدة او الفتاة التى تتعرض للتحرش فور الإبلاغ عنه.

وأشارت "العادلي"، إلى أن المكتب استقبل خلال اليوم الثالث عددًا من شكاوى السيدات عبر الخط الساخن وأرقام الموبايلات، تمثلت في شكاوى عنف ضد المرأة، وأحوال شخصية، وميراث، وإثبات نسب، ولقد تم إفادة الشاكيات بالمشورة القانونية اللازمة.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الواتس أب ، والبريد.


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