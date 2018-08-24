جمعية عمومية غير عادية بـ «الأهلي»

24 أغسطس 2018 - 02:48 م

دعا مجلس إدارة النادى الأهلى، أعضاءه لعقد جمعية عمومية غير عادية للنظر فى جدول الأعمال، واعتماد لائحة النظام الأساسى للنادى، مع اتباع عدد من الإجراءات.



ويبدأ التسجيل لحضور الجمعية، الجمعة الموافق لـ 28 من سبتمبر، في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيع في الكشوف وحتى السابعة مساءً، وسيتم إيقاف إجراءات الجمعية العمومية أثناء أداء صلاة الجمعة.

يبدأ التصويت على اللائحة المقترحة مع بداية التسجيل ببطاقات إبداء الرأي بـ«موافق» أو بـ«غير موافق»، وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل، ويغادر العضو بعد الإدلاء بالصوت.

في حالة عدم اكتمال النصاب أو عدم انعقاد الاجتماع لأي سبب من الأسباب؛ يستمر العمل باللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم (1) لسنة 2017 بتاريخ 8-6-2017 كلائحة النظام الأساسي للنادي.

والأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية، هم الذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل حتى التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية.

وآخر موعد لتسديد الاشتراك السنوي، والإدراج بكشوف الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يومًا.



