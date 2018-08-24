«النقل»: مليار جنيه لتطوير 156 محطة سكة حديد

24 أغسطس 2018 - 03:02 م

قال محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، إن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم حاليًا بتطوير وتحسين وصيانة 156 محطة سكة حديد بإجمالي تكلفة تبلغ نحو مليار جنيه .

وأشار "عز"، في بيان اليوم، إلى تعليمات وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، إلى ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات والاهتمام بتنظيم مواقع العمل بالمحطات وتأمين حركة المواطنين بها.

وأضاف أنه بالنسبة لتطوير المحطات، فيتم تطوير 23 محطة بإجمالي تكلفة 451 مليون جنيه، تم الانتهاء من 13 محطة منها، وجاري حاليا تنفيذ أعمال التطوير لـ10 محطات سيتم الانتهاء منها في يونيو 2019، مضيفا أنه بالنسبة لأعمال تحسين المحطات فيتم تحسين ورفع كفاءة وصيانة 133 محطة سكة حديد بتكلفة إجمالية 626 مليون جنيه تم الانتهاء من 79 محطة منها وجاري حاليا إنهاء أعمال التحسين لـ54 محطة.

وأوضح أن أعمال رفع كفاءة وتحسين المحطات يشمل تزويد الأرصفة بجميع المرافق (كهرباء – إشارات – حريق) وعمل غرف التفتيش اللازمة وعمل ممرات (رامب) لذوي الاحتياجات الخاصة وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة وتركيب المظلات بالأرصفة وإعادة صب البلاطة الخرسانية للأرصفة وتطوير الكراسي، وكذلك إعادة تركيب البردورات وتجديد المباني وأعمال الكهرباء، وتحديث التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية الخاصة بالمحطات وإنارة أرصفة المحطات، بالإضافة إلى تجهيز المحطات بأعمال الحماية المدنية.



