«ساويرس»: هذا قانون منع الكلام والنقد

24 أغسطس 2018 - 04:05 م

انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، معتبرًا أنه قانون لمنع الكلام والنقد، حسب قوله.

وقال "ساويرس"، في تغريدة له على موقع "تويتر": "طيب محمد على رمز تاريخى ؟ هتلر رمز تاريخى ؟ الملك فاروق رمز تاريخى و لا مقامر سكير زى ما فهمونا ؟ القانون ده يسموه أحسن قانون منع الكلام والنقد".

طيب محمد على رمز تاريخى ؟ هتلر رمز تاريخى ؟ الملك فاروق رمز تاريخى و لا مقامر سكير زى ما فهمونا ؟ القانون ده يسموه أحسن " قانون منع الكلام و النقد " pic.twitter.com/YMOcCqxNYv — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 24, 2018

ويناقش مجلس النواب، خلال دور الانعقاد المقبل مشروع قانون تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية المقدم من النائب عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وينص القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

ووفقا لنص المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.