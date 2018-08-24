«فيفا» يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني بسبب «ميسى»

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إسرائيل

فلسطين

ميسي

الارجنتين

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لمدة عام ومنعه من حضور المباريات وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري.

وجاء سبب الإيقاف بسبب مطالبة الرجوب باستهداف مقر الاتحاد الأرجنتيني وحرق قمصان منتخبه وصور ?ميسي قبل اللقاء الودي بين إسرائيل والأرجنتين، ضمن استعدادات الأخير لخوض منافسات كأس العالم السابقة.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد قرر إلغاء المباراة الودية التي كان مقرر لها ان تقام في يونيو الماضي، بسبب التهديدات التي لحقت الفريق في حال اللعب مع إسرائيل.


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