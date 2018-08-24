بالصور.. تشييع الفنان «ياسر المصرى» إلى مثواه الأخير

24 أغسطس 2018 - 04:47 م

شارك أهالي الشارع الأردني، في تشييع جثمان الفنان الراحل ياسر المصري، إلى مثواه الأخير، حيث أدى المئات صلاة الجنازة على الراحل، في مسجد الفلاح، عقب صلاة الجمعة، بحي الزواهرة، في مدينة الزرقاء، قبل أن يواري جثمانه الثرى في مقابر الهاشمية.

وروى مصدر مقرب من أسرة الراحل ياسر المصري، لوسائل الإعلام، إن الأخير كان في زيارة عائلية بمنزل شقيقه في مدينة الزرقاء، شرقي العاصمة عمان، وعند مغادرته المنزل، حرص على مساعدة أحد الجيران الذي كان يحاول تشغيل سيارته، حيث إن الراحل استقل السيارة وحاول تشغيلها عن طريق "التعشيق".

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف، مساء أمس الخميس، بتوقيت الأردن، لفظ "المصري" أنفاسه الأخيرة، بعدما اصطدمت السيارة في جدار أحد المنازل، وكذلك سيارة أخرى، حيث فشل في السيطرة على السيارة فور تشغيلها، بسبب وجود منحدر في الشارع، كما أسفر الحادث عن إصابة شخص آخر، وتهشم سيارتين.

خبر وفاة "المصري" الذي رحل عن عالمنا، عن عمر ناهز 47 عامًا، تسبب في صدمة للكثير من زملاءه في الوسط الفني، حيث نعت الفنانة كندة علوش، الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحيل الفنان والصديق المهذب المحترم والخلوق ياسر المصري، خبر حزين ومفجع".

ونشر كرارة، صورة تجمعه بالمصري، من مسلسل "تحت الأرض"، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، معلقًا: "الله يرحمك يا راجل يا طيب، وأخلص التعازي للشعب الأردني، النجم الخلوق ياسر المصري، الله يرحمك ويصبر أهلك ويجعل مثواك الجنة، إن شاء الله".

كما نشر الفنان صبري فواز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من فيلم "كف القمر"، التي ظهر فيها الفنان الراحل، وعلق: "قمر تودع ثانى أبنائها.. مع السلامة يا ضاحي".

يذكر أن ياسر المصري، قدم عددًا من الأعمال، أبرزها "نمر بن عدوان" والجزء الثاني من مسلسل "الجماعة"، حيث جسد دور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.