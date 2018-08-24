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معاكسة فتاة تنهي حياة مالك "فاترينة"

قضايا وحوادث

قتل
صورة ارشيفية

مصطفى صابر

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امبابة

قتل عامل

ضبط متهم

معاكسة فتاة

أقدم عامل علي انهاء حياة مالك "فاترينة" هواتف محمولة بمنطقة إمبابة؛ بسبب معاكسته فتاة بمنطقة سكنه.

البداية، كانت بتلقى العميد محسن كامل، مأمور قسم إمبابة، إخطارًا من مستشفى الموظفين بوصول "أحمد.ص"، 36 سنة، مالك فاترينة هواتف محمولة، السابق اتهامه في 5 قضايا أخرها (اتجار مخدرات) مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى، وتوفى عقب وصوله.

كشفت تحريات العقيد محمد عرفان، مفتش مباحث شمال الجيزة، حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل يدعى "عصام. إ"، 25 سنة؛ بسبب قيام المتوفى بمعاكسة إحدى الفتيات بمنطقة سكنه، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بمطواه كانت بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، وفر هاربًا.

تمكن المقدم أمثل حرحش، وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة، من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، واعترف بارتكابه الواقعة "علشان عاكس بنت منطقتي".

بالعرض علي اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، وجه بإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


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