سقوط مصعد ونجاة من فيه بالإسكندرية

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مصعد
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الإسكندرية

صقوط مصعد

الحمل الزائد

نجا 8 أشخاص، من مستأجري شقق في برج سكني كائن بشاطئ النخيل منطقة أكتوبر غرب الإسكندرية، دائرة قسم العامرية أول، من موت محقق، وتعرض 3 منهم لإصابات، جراء سقوط مصعد كهربائي كانوا بداخله.

كان اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا من اللواء شريف ذكي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بسقوط مصعد على ارتفاع متر يستقله 8 أشخاص من سكان العقار الكائن بشارع 10 أكتوبر شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية.

انتقل على الفور، مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول، ويرافقها قوات من إدارة الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص سقوط المصعد عن بعد متر لأسفل نتيجة انقطاع "الواير"، لاستقلاله 8 أشخاص، مما تسبب في حمل زائد عن الحمولة المقررة، وأدى إلى سقوطة.?

 من جانبه، قال المهندس علاء يوسف، رئيس حي العجمي بالإسكندرية، إن الحي أتخذ الإجراءات القانونية حال سقوط مصعد العقار، وكان يستقله 8 أفراد وأغلبيتهم من أسرة واحدة "مستأجري أحد الشقق" بشاطئ النخيل، تم نقل 3 أفراد لمستشفى العامرية العام لتلقيهم العلاج بسبب إصابتهم بكسور بالساقين بدون حالات خطيرة، وخروج 5 أشخاص بدون إصابات، مؤكدًا، أن حمولة المصعد لا تسع أكثر من 4 أفراد فقط.?

 وأضاف يوسف، أنه جار فحص الأوراق الخاصة بالمصاعد وذلك لضمان سلامتها، مؤكدًا، ايقاف المصاعد.

 وأسفر البحث المبدئي عن انقطاع "الواير" وسقوط المصعد عن بعد متر للأسفل، بسبب الأحمال الزائدة عن الحمولة المقررة.

 وتم تشكيل لجنة من مهندسي الحي لاستكمال باقي الإجراءات والفحص اللازم للمصعد. جدير بالذكر، أن شارع خالد ابن الوليد بمنطقة  ميامي شرق الإسكندرية، شهد في اقل من شهرسقوط مصعد وإصابة 18 شخصًا من بينهم 12 طفلاً.


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