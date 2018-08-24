أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

24 أغسطس 2018 - 05:10 م

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، بدء تنفيذ حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

ونشرت الجريدة الرسمية التابعة للإدارة الأمريكية قائمة العقوبات التي طالت قطاعات مختلفة في روسيا، وتتضمن الحزمة الجديدة من العقوبات الأمريكية عدة قرارات، أهمها وقف المساعدات الأمريكية لروسيا ومنها المساعدات الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى الغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى.

كما ستتوقف وزارة الخارجية الأمريكية، عن إصدار تراخيص لشركات حكومية روسية لتصدير الأسلحة والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، لكن ذلك لن يمس السلع الضرورية للتعاون في الفضاء الخارجي وضمان سلامة رحلات الطيران المدني.

كما تتضمن القائمة عقوبات مالية جديدة ومنها قرار حرمان روسيا من أي ائتمانات وقروض مالية، عدا عن الدعم المالي من أية مؤسسة أمريكية.

يذكر، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا وذلك بسبب ادعاءات أمريكية بقيام روسيا باستخدام أسلحة كيميائية في مدينة سالزبوري ببريطانيا.

ومن المتوقع صدور الجريدة الرسمية وبدء تنفيذ العقوبات من يوم الاثنين المقبل.