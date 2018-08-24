القبض على العريس بعد تسمم 103 في حفل الزفاف

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ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، القبض على عريس ووالده والطباخ الذي أعد الوجبات بقرية "بقية قايد"، التابعة لمركز الزقازيق، بسبب تسمم 103 من المعازيم نتيجة تناولهم وجبات ملوثة.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول 103 من الأهالى بينهم عدد من الأطفال، إلى مستشفى الأحرار مصابون بحالات اشتباه تسمم غذائى.

وكشفت التحريات الأولية، لمباحث مركز شرطة الزقازيق، عن تناولهم وجبة طعام مكونة من لحمة وأرز، فى حفل عرس بقرية بيشة قائد، مركز الزقازيق، يشتبه فى تلوثها، وتم نقلهم لمستشفى الأحرار لإٍسعافهم، وخروج جميع الحالات ما عدا طفلة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10006 إدارى مركز شرطة الزقازيق.

وبالعرض على النيابة العامة، وقررت سحب عينات من الوجبات من منزل العريس وإرسالها للمعمل لتحليلها لبيان السبب الرئيسى وراء التسمم، وتمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق من ضبط "مصطفى س م" 35 سنة طباخ، و"الشحات ال" والد العريس، "محمد ال"، علي خليفة إصابة عدد من المعازيم بتسمم غذائي، وتمت إحالتهم للنيابة.


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