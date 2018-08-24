ضبط 920 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة بالقليوبية

24 أغسطس 2018 - 05:44 م

تمكن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط كمية كبيرة من الصواريخ "ألعاب نارية" داخل مكتبة بشبرا الخيمة.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية مفادها قيام المسئولة عن مكتبة كائنة بناحية شارع أحمد عرابي – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، ومقيمة شارع زين العابدين أول شبرا، بحيازة وعرض للبيع ألعاب نارية مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

وعليه تم استهداف المكتبة والمسئولة عنها حيث تم ضبط 920 صاروخًا بأحجام مختلفة.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 842 جنح ا د ط قسم أول شبرا الخيمة لسنه 2018.

تم التحفظ على المضبوطات وجار عرض المحضر على النيابة العامه لاتخاذ اللازم.