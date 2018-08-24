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مسعفان يسلمان 115 ألف جنيه لشقيق مصاب فى حادث

قبلي وبحري

مسعف وساق لمنيا
مسعف وساق لمنيا

جمال زكى

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مرفق الإسعاف

محفظة المنيا

مسعف تسليم مبالغ

سلم سائق ومسعف بمرفق الإسعاف في محافظة المنيا، مبلغ 115 ألف جنيه، عثرا عليها بموقع حادث سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، أمام مركز ملوي، وتم تسليم المبلغ كاملًا لشقيق المصاب.

وكان السائق مصطفي يحيى قاسم، والمسعف أحمد يحيى محمد، يعملان بمرفق الإسعاف ضمن فريق تمركز قطاع جنوب المنيا "طاقم929"، قد انتقلا بمفرديهما لمتابعة حادث سيارة علي الطريق الصحراوي الشرقي القديم، في المنطقة الواقعة بين قريتي تل بني عمران والبرشا، بمركز ملوي، وقاما بدورهما في نقل أحد المصابين، وفي أثناء ذلك عثرا علي مبلغ 115500 جنيه "مائة وخمس عشرة ألف وخمسمائة جنيه"، وبعد نقل المصاب للمستشفي العام بمركز ملوي، حضر شقيق المصاب وتم تسليمه المبلغ.

وقال الدكتور أحمد سيف مدير مرفق إسعاف المنيا، إن هذا التصرف النبيل أصبح علامة مضيئة بين جميع العاملين بالمرفق، فهم ينطلقون لعملهم وكل همهم القيام بدورهم في إنقاذ المصابين والحفاظ علي متعلقاتهم الشخصية، منوهًا أن السائق والمسعف حينما انتقلا لموقع الحادث كان بمفرديهما، وهذا التصرف يؤكد علي الشرف والأمانة، وقد تكرر 4 مرات خلال العام الجاري 2018.

وأضاف "سيف": تم إرسال مذكرة لرئيس هيئة الإسعاف بالقاهرة لإبلاغه بما فعله السائق والمسعف، فطلب إحضارهما للقاهرة الأسبوع المقبل لتكريمهما نظير أمانتهما.

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