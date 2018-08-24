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ضبط 130 أسطوانة «بوتاجاز» قبل بيعها بالسوق السوداء

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السوداء

أسطوانة

قبل

بيعها.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات أمن القليوبية، وبالتنسيق مع الخدمات الأمنية بكمين شبلنجة.

وأسفرت الحملة عن ضبط السيارة رقم  22530 نقـل شرقية محملة بـ 130 أسطوانة غاز صغيرة الحجم استخدام منزلى سعه 12.5 كجم مملؤة بالغاز، حيث تبين من الفحص قيامه بتجميع وتهريب تلك المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة ( أسطوانات غاز) بغرض الاتجار بها فى السوق السوداء للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك.

تم التحفظ على المضبوطات بأحد مستودعات الغاز .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم  20820  جنح مركز بنهـا لسنة 2018، وجار عرض المحضر والمتهم على النيابه العامة لاتخاذ اللازم.

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