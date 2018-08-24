«تواضروس»: تكليف أسقف المنيا للإشراف على الإيبارشية

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ايبارشية المنيا

بابا مصر قرار

مكاريوس

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا حمل رقم 18 لعام 2018، بتكليف الأنبا "مكاريوس"، الأسقف العام للمنيا، بالإشراف الكامل علي إيبارشية المنيا وأبوقرقاص، لحين تدبير إدارة الإيبارشية.

وأكد القرار البابوي، أنه سيتم عقد لقاءات نوعية مع جميع قطاعات الخدمة في الإيبارشية، وتهدف تلك اللقاءات لاستطلاع الرأي حول مستقبل الخدمة في الإيبارشية، وذلك خلال الشهور المقبلة.

ويأتي قرار البابا، بعد مرور نحو شهر علي وفاة الأنبا "أرسانيوس"، مطران المنيا وأبوقرقاص، بعد صراع مع المرض، وكان يلقب المطران الراحل بشيخ مطارنة الصعيد.

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