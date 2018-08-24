حبس معصوم مرزوق و6 آخرين بتهمة تنفيذ غرض إرهابي

24 أغسطس 2018 - 06:20 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليةم الجمعة حبس معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، و6 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لمشاركتهم مع جماعة إرهابية لتحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي، لتنفيذ غرض إرهابي.

والمتهمون فى القضية، كل من معصوم مرزوق، ورائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودى.

ويواجه المتهمون في القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، ما عدا عمرو محمد المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويل، والاشتراك فى اتفاق جنائى.