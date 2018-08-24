مواد التحنيط المصرية جاءت من إسرائيل

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تحنيط

"لغز تابوت الأسكندرية يزداد غموضا"..هكذا بدأت القناة الثانية العبرية تقريرا لها، لافتة إلى أن "مؤخرا اكتشف باحثون 3 ألواح ذهبية في التابوت الذي عثر عليه المصريون بمدينة الأسكندرية الشهر الماضي، حيث تم نقش 3 صور مختلفة وغامضة ويحاول العلماء الأن اكتشاف ما وراء هذه الرموز".

وتابعت "اللغز المصري يزداد غموضا؛ الاكتشاف الجديد الخاص بالنقوش الغريبة سبب عاصفة من الجدل وسط صفوف علماء الأثار، هذا في الوقت الذي أعرب فيه عشرات الآلاف عن رغبتهم في تناول السائل الأحمر الذي عثر عليه داخل التابوت خلال فتحه". 

وأوضحت"الرسوم الثلاثة التي عثرت عليها هي لثعبان وفرع من النخيل وزهرة الخشخاش"، ناقلة  عن جاك أوجدان رئيس جمعية المؤرخين والخبير بالحضارة المصرية قوله إن "الثعبان هو حيوان مشهور جدا في التاريخ الفرعوني وتم نقشه على الكثير من المجوهرات المصرية، وهو يحمل معان كبيرة فيما يتعلق بالموت عند المصريين القدماء، ويرتبط بالربة إيزيس المسؤولة عن الصحة والطبيعة والجمال".  

واستكمل أوجدان "فرع النحيل يرمز للبعث في الحضارة المصرية القديمة، لكن أكثر ما يثير دهشتي هو زهرة الخشخاش وليس لدي أي فكرة عما تعنيه".

وفي سياق متصل عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أحد تقاريرها بـ "اكتشاف سر التحنيط.. أقدم مومياء " لافتة إلى أنه " تقنية التحنيط المصرية سبقت عصر الفراعنة وحتى اكتشاف الكتابة، هذا ما كشفه فحص لمومياء قديمة".

وأوضحت "المومياء هي لشاب يتراوح عمره بين 20 إلى 30 عام وتعود إلى أكثر من 5500 عام، واتضح أن القائمين على عملية التحنيط استخدموا مركبات متعددة للحفاظ على الجثة، وهي نفس التركيبة التي استعان بها المصريون بعد 2500 عام بعد ذلك، عندما كان التحنيط في ذروته". 

ولفتت"تم اكتشاف المومياء في مصر قبل أكثر من 100 عام، لا أحد يعلم المكان الذي عثر عليها به بشكل دقيق، لكن التقديرات أنها كانت في مدينة واقعة جنوب مصر، على ضفاف نهر النيل، وقام المتحف المصري في تورينو الإيطالية بامتلاكها عام 1901 ، وتم تأريخ زمنها للفترة بين 3700 إلى 3500 قبل الميلاد".

وذكرت" الباحثون أخذوا عينات من قطع الكتان التي طوقت الجزء العلوي من جسم المومياء والمعصم الأيمن، واكتشفوا التركيبة الخاصة بالتحنيط والتي تضمنت سكر ومستخلصات نباتية عطرية ومواد مضادة للبكتيريا وصمغ  خاص بأشجار الصنوبر، وهناك احتمال أن تلك المواد تم جلبها من أرض إسرائيل". 




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