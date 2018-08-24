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ليبرمان: من مصلحة "حماس" أن يمر هذا اليوم بسلام

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حماس

ليبرمان

كرم ابوسالم

قال أفيجدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي "نحن نتحدث مع حماس عبر مصر وعبر آخرين وهذا ما تفهمه وتدركه الحركة جيدا، لن يكون هناك أي تقدم أو ترتيبات جديدة باستثناء المعابر الحدودية ومنطقة الصيد إلى أن يتم حل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، نحن ملزمون بإفهام حماس أنه إذا أرادت تحقيق شيئا ما لابد أولا من حل مشكلة الأسرى والمفقودين". 

ونقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية قوله "حماس هي حماس تنظيم إرهابي؛ طالما هي لم تتخل عن فكرتها المركزية ألا وهي القضاء على دولة إسرائيل، وطالما لم تتنازل عن تعظيم قوتها والسلوك غير المعقول الذي تتبعه، نحن لن نقبل بهذا الوضع وسنفعل كل ما هو مطلوب من أجل مصلحة الأمن الإسرائيلي".

وتطرق ليبرمان لحالة الهدوء على الحدود مع القطاع قائلا "لقد انخفض العنف إلى درجة الصفر، إذا ما مر اليوم الجمعة بهدوء فإن معبر كرم أبو سالم سيظل مفتوحا، إذا لم يكن هناك هدوءا سيتم إغلاق المعبر الحدودي، خلال الأيام الماضية رأينا حماس تسيطر بشكل تام على كل ما يحدث هناك، لقد انخفض العنف بشكل كبير".

وتابع "إنني أحاول تحقيق المعادلة بين الهدوء الأمني والاقتصاد، إذا كان هناك إرهاب لا يوجد اقتصاد والعكس صحيح، هذه هي الرسالة الهامة التي نريد إيصالها لسكان القطاع، الغزاوي قلق على مصدر رزقه ويريد إعاشة عائلته، لهذا إذا مر اليوم الجمعة بسلام سيظل معبر كرم ابو سالم مفتوحا".

وواصل "لأن الهدوء تحقق في الأيام الأخيرة عبرت مئات وربما ألف شاحنة من كرم أبو سالم إلى غزة، ومن يغير حالة الهدوء عليه أن يعلم أنه يعمل على إغلاق المعبر بسلوكه هذا، الهدف المركزي والجوهري لتنظيم حماس الإرهابي هو إبادة دولة إسرائيل؛ وعليه فإنني لا أظن أننا يجب أن نتحدث مع هذا التنظيم". 

وقبل أيام أعلن ليبرمان أن تل أبيب "لا تتحدث مع حركة حماس الفلسطينية"، رافضا في نفس الوقت الانتقادات الموجهة ضد اتصالات تل أبيب مع كل من مصر والأمم المتحدة بشأن التهدئة والتوصل إلى اتفاق سياسي يتعلق بقطاع غزة، وفقا لما نقله عنه موقع "كان" الإخباري العبري.  

وأضاف ليبرمان حينئذ "المصلحة تتطلب هدوءا وكل مبادرة أخرى غير ذات صلة، نحن لا نتحدث مع حماس لكن لن نقول للقاهرة أو الأمم المتحدة أننا لا نرغب في التحدث معهما، لابد أن نكون حكماء ونتميز بالذكاء".


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