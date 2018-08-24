«جيهان السادات» تعلق على تكريم الكونجرس للرئيس الراحل

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علقت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، على موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون لتكريم اسم زوجها لمساهماته في نشر السلام في الشرق الأوسط، قائلة: "اعتراف برجل شجاع أقام السلام في وقت ومنطقة كانت تمر بظروف صعبة ومنع الحروب وإراقة الدماء لأجيال قادمة".

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج "أخبار تن" المذاع على فضائية "تن"، إن هناك من كان يقف ضد اتفاقية كامب ديفيد والرئيس الراحل ولكن مع مرور الوقت اعترفوا بما قام به، موضحة: "أنور السادات كان سياسي مخضرم وبطل سلام يستحق التكريم".

كانت السفارة المصرية بواشنطن، أعلنت أمس الخميس، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون لتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات لمساهماته في نشر السلام في الشرق الأوسط.

يذكر أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات حصل عام 1978 على جائزة نوبل للسلام بعد معاهدة السلام مع إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973.


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