مصرع فتاة وإصابة 2 آخرين في حادث أتوبيس بالقليوبية

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب اثنتان آخرتان صدمهم أتوبيس بسبب السرعة الزائدة، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب بثلاث فتيات، بسب السرعة الزائدة، حيث دهسهم سائق الأتوبيس أثناء وقوفهم بشارع الثورة بمدينة شبرا الخيمة، وعلى الفور لقيت أحدهما وتدعى "جنا" 8 سنوات، مصرعها وأصيب الاثنتان الآخرتان بإصابات بالغة، وتمت إحالتهما للمستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .