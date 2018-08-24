غدًا محاكمة المتهمين باختطاف طفل الشروق

24 أغسطس 2018 - 07:25 م

تبدأ غدًا السبت الدائرة 20 شمال القاهرة برئاسة المستشار لطيف سليمان، نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخطف "طفل الشروق" .

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز الطفل دون وجه حق، وحيازة أسلحة نارية.

وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمكان احتجاز الطفل، باصطحاب المتهمين الثمانية، وقامت بمواجهة الطفل بالمتهمين وتعرف عليهم.

ترجع وقائع القضية إلى بلاغ من موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها 7 سنوات من أمام مسكن والد زوجها بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وبعد اتصالات هاتفية لأسرته من الجناة طلبوا خلالها مبلغًا من المال فدية نظير إطلاق سراحه.