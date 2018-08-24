  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر09:13 م
بحث متقدم
الأهلى وحرس الحدود

بث مباشر.. الأهلى وحرس الحدود

طفلي الدقهلية

تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

المواجهات في غزة

لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد

ليبرمان

ليبرمان: من مصلحة "حماس" أن يمر هذا اليوم بسلام

الروائي يوسف زيدان

«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية

انتحار حاج بالحرم المكي

بالفيديو والصور.. انتحار حاج بالحرم المكي

أردوغان

تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة

جريمة قتل

مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"

‎إصابة 189 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بغزة

آخر الأخبار

‎إصابة فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بغزة
‎إصابة فلسطيني في مواجهات مع الاحتلال بغزة

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالفيديو ..أول ما قالته التميمي عقب إطلاق سراحها

#

20 شهيدا في مواجهة قوات الاحتلال بقطاع غزة

#

محكمة إسرائيلية تدين شاعرة عربية بالتحريض على الإرهاب

#

15 شهيدًا و1500 جريح في «مسيرة العودة الكبرى»

إسرائيل

فلسطين

غزة

اصابة

مواجهات

أُصيب 50 متظاهرًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان مقتضب، إن "50 فلسطينيًا أصيبوا بجراح أثر إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي عليهم بالقرب من الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل"، وفق وكالة "الأناضول".

كما ذكر أن 139 شخصًا أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجيش على المتظاهرين.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق في المصرف المركزي الروسي
» الزمالك بديلا للأهلي في السوبر المصري السعودي
» ‎إصابة 189 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بغزة
» عاطلان يسرقان حديد مسجد تحت الإنشاء بدمياط
» «تواضروس»: تكليف أسقف المنيا للإشراف على الإيبارشية
» مواد التحنيط المصرية جاءت من إسرائيل
» مسعفان يسلمان 115 ألف جنيه لشقيق مصاب فى حادث
» جنوب إفريقيا تستدعي القائمة بأعمال السفير الأمريكي
» والد طفلي الملاهي لرجال المباحث دول «مش ولادي»
» القبض على العريس بعد تسمم 103 في حفل الزفاف
» أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء