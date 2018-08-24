بث مباشر.. الأهلى وحرس الحدود
تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال
لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية
رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد
ليبرمان: من مصلحة "حماس" أن يمر هذا اليوم بسلام
«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى
قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية
بالفيديو والصور.. انتحار حاج بالحرم المكي
تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة
مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لأهم المباريات والأحداث الرياضية فى العالم.
ويقدم الموقع اليوم، مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري المصري.
فجر
04:03
شروق
05:31
ظهر
12:02
عصر
15:39
مغرب
18:33
عشاء
20:03