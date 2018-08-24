» عاطلان يسرقان حديد مسجد تحت الإنشاء بدمياط

24 أغسطس 2018 - 08:32 م

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من ضبط عاطلين قاما بسرقة حديد تسليح بناء مسجد بالمجاورة الرابعة بمدينة دمياط الجديدة.

البداية كانت أثناء المرور بالدورية المسائية طبقًا لتعليمات اللواء طارق مجاهد مدير الأمن، العميد حسام الباز رئيس المباحث الجنائية بالمديرية وبإشراف المقدم محمد القمصانى مفتش المباحث، والرائد محمد مجاهد رئيس المباحث ومعاونه النقيب محمود المنصورى تمكنت الدورية المسائية بقيادة النقيب محمود المنصورى معاون مباحث القسم أثناء المتابعة بالمجاورة الرابعة خلف وحدة المرور اشتبه فى شخصين يستقلان تروسيكل ومحمل بحديد التسليح الذى اتضح بأنه مسروق من أحد المساجد بالمنطقة الأول يدعى "س. ج" والثانى " ا. ط" ومتلبسين بالسرقة.

وعلى الفور تم إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى القسم لاستكمال الإجراءات، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.