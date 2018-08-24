مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"

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لحمة العيد

شهدت مركز الزقازيق بالشرقية، واقعة قتل مؤسفة حيث لقى مواطن فى العقد الرابع مصرعه، متأثرًا بإصابته بالرأس التى تسبب فيها شقيقه بسبب خلاف على لحم العيد، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة بمركز الزقازيق.

وكان اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغًا من مركز شرطة الزقازيق، بوصول "أشرف م س" 40 سنة من قرية بيشة قايد، مركز الزقازيق جثة هامدة.

وأفاد شهود عيان بالقرية، أن أحد الأهالى بالقرية أرسل لحوم العيد على منزل أحدهم فادعى كل من الأخين إنها مرسلة له وحدثت بينهما مشادة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخ الأصغر بضرب شقيقه على رأسه بجنزير حديد، وتم القبض على المتهم، من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث المركز، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه، وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.


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