  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:47 م
بحث متقدم
الأهلى وحرس الحدود

بث مباشر.. الأهلى وحرس الحدود

وقفة لأصحاب "التكاتك" بالدقهلية للإفراج عن مركباتهم

مطالبات برلمانية بمحاكمة سائقى «التكاتك»

المهندس طارق الملا، وزير البترول

إسرائيل تهاجم وزير البترول المصرى: تصريحاته متناقضة

طفلي الدقهلية

تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

المواجهات في غزة

لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد

الروائي يوسف زيدان

«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية

أردوغان

تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة

ليبرمان

ليبرمان: من مصلحة "حماس" أن يمر هذا اليوم بسلام

تعرف علي التهم الموجهة لـ «معصوم مرزوق»

الحياة السياسية

معصوم مرزوق
السفير معصوم مرزوق

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

حبس معصوم مرزوق و6 آخرين 15 يومًا

#

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

#

القبض على «معصوم مرزوق» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

#

بعد القبض عليه.. تعرف على مبادرة السفير معصوم مرزوق

نيابة امن الدولة

معصوم مرزوق

التهم الموجهه اليه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الجمعة حبس معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، و6 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء، في القضية رقم 1305 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات تتعلق بالأمن القومي والانضمام لجماعة إرهابية، إلى كل من معصوم مرزوق رائد سلامة، ونرمين حسين، ويحيى القزاز، وعمرو محمد، وعبد الفتاح سعيد، وسامح سعودي.

وأسندت النيابة إليهم، مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، تلقى تمويلا بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والمتهم عمرو محمد بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تمويلا والاشتراك في اتفاق جنائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. إخماد حريق ضخم في البنك المركزي
» حريق في المصرف المركزي الروسي
» 2.3 مليار دولار ميزانية «الموساد» الإسرائيلي في 2018
» مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"
» الزمالك بديلا للأهلي في السوبر المصري السعودي
» ‎إصابة 189 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بغزة
» عاطلان يسرقان حديد مسجد تحت الإنشاء بدمياط
» «تواضروس»: تكليف أسقف المنيا للإشراف على الإيبارشية
» مواد التحنيط المصرية جاءت من إسرائيل
» بالفيديو والصور.. انتحار حاج بالحرم المكي
» مسعفان يسلمان 115 ألف جنيه لشقيق مصاب فى حادث

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء