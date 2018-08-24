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تجار مخدرات يقطعون يد مقاول في الجيزة

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مشاجرة
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تجار مخدرات

الاجهزة الامنية

الطالبية

مشاجرة

قطع يد مقاول

أقدم 3 تجار مخدرات بالطالبية, علي الاعتداء على مقاول بسكاكين "كزلك"، محدثين إصابته بجرح قطعي في اليد؛ بسبب قيام أحد العمال الجالسين بصحبة المقاول بصفع نجلهم أثناء لعبه بدراجة هوائية "عجلة" أمام مقر عملهم.

كان  قسم شرطة الطالبية، قد تلقي بلاغًا من المستشفى العام، مفاده وصول المدعو "محمود.ا"، مقاول، مصابًا بجرح قطعي في اليد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ.

 وتبين من التحريات، نشوب مشاجرة بين المجني عليه، و3 تجار مخدرات، مشهورين باسم "بياعين الخضار"، بسبب صفع أحد العمال التابعين للضحية نجل الطرف الثاني، أقدموا عقب ذلك بالاعتداء بالأسلحة البيضاء على المجني عليه، محدثين إصابته البالغة، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات


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