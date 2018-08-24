» شاهد.. إخماد حريق ضخم في البنك المركزي

أعنلت وزارة الطوارىء الروسية، بحسب «وكالة سبونتيك الروسية»، إخماد الحريق في مبنى البنك المركزي الروسي والذي نشب في المبنى مساء يوم الجمعة.



وأشارت الوزارة إلى أنه لم يصب أحد خلال الحادث، وأنه في تمام الساعة 20:57 تم إخماد الحريق بشكل كامل، ولا ضحايا.



