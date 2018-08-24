» "ترامب" يصدم زعيم كوريا الشمالية بهذا الأمر

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عرب وعالم

ترامب وزعيم كوريا الشمالية
ترامب وزعيم كوريا الشمالية

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه طلب من وزير الخارجية، مايك بومبيو، إلغاء زيارته إلى كوريا الشمالية بسبب عدم تحقيق تقدم في قضية نزع السلاح النووي.
واتهم ترامب، في حسابه على «تويتر»، الجمعة، الصين بأنها لم تبذل جهدا كافيا في الملف النووي لكوريا الشمالية.
وتابع: «أرسل تحياتي الحارة إلى زعيم كوريا الشمالية وأتطلّع للقائه قريباً».

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