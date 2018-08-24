  • السبت 25 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:42 ص
بحث متقدم
ترامب

صدمة جديدة لترامب بسبب مديره المالي.. هذا ما فعله

اقتصادي: 5 أسباب تفسر انتعاش الجنيه

معلومة هامة بشان تقرير بلومبرج عن الجنيه المصري

بوتين

روسيا تتوعد بالرد عسكريا على أكبر تدريبات الناتو

وقفة لأصحاب "التكاتك" بالدقهلية للإفراج عن مركباتهم

مطالبات برلمانية بمحاكمة سائقى «التكاتك»

المهندس طارق الملا، وزير البترول

إسرائيل تهاجم وزير البترول المصرى: تصريحاته متناقضة

طفلي الدقهلية

تحركات برلمانية عاجلة لإعدام خاطفى الأطفال

المواجهات في غزة

لهذا اختارت تل أبيب التهدئة المصرية

الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية

رد «مميش» على استبدال قناة السويس بمسار جديد

الروائي يوسف زيدان

«زيدان»: سأهاجر من مصر وأبحث عن جنسية أخرى

طفلي الدقهلية - ريان ومحمد

قريبة لطفلي الدقهلية تفجر مفاجأة تقلب موازين القضية

روسيا تتوعد بالرد عسكريا على أكبر تدريبات الناتو

عرب وعالم

بوتين
بوتين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

#

لهذا السبب.. أمريكا تعلن الحرب على الصين

#

لاعب عربي وحيد بقائمة الأسرع بالمونديال .. من هو؟

#

نظرة غاضبة من "صلاح" لـ"كوبر"

أعلن مسؤول في الوزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة، أن روسيا سترد دبلوماسيا وعسكريا على أكبر تدريبات للناتو منذ العام 2002 والتي ستجري في النرويج في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وفي منتدى «الجيش 2018» المنعقد بضواحي موسكو، أفاد السفير المتجول لوزارة الخارجية، مندوب روسيا لدى مجلس القطب الشمالي، فلاديمير باربين، بأن التدريبات ستجري في أراضي النرويج ومياه شمالي المحيط الأطلسي بمشاركة نحو 40 ألف جندي و150 طائرة و70 سفينة حربية.
وأشار الدبلوماسي إلى أن التوتر في العلاقات بين روسيا والغرب ألقى بظلاله على منطقة القطب الشمالي، حيث «ضربت العقوبات المفروضة على موسكو مشاريع في قطاع النفط والغاز، وجرى طي اتصالات عسكرية، ويتم جر حلف شمال الأطلسي في أمور المنطقة وتعزيز الوجود العسكري للناتو بالقرب من الحدود الروسية».
وأضاف باربين أن اتفاقا تم التوصل إليه حول تشكيل قيادة جديدة لقوات الناتو المشتركة ومقرها العام قاعدة نورفولك البحرية بولاية فيرجينيا الأمريكية، بأن تكون هذه القيادة مسؤولة عن حماية المواصلات في منطقة القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي.
كما أكد الدبلوماسي قيام الولايات المتحدة بإعادة تشكيل الأسطول الثاني الأمريكي الذي تم تفكيكه بعد انتهاء الحرب الباردة والذي تتواجد سفنه غالبا في شمال المحيط الأطلسي.
وتابع: «كل هذه العوامل يجب أخذها بعين الاعتبار وبلورة ردود ضرورية دبلوماسية وعسكرية في وقت مناسب. ولا يزال خيارنا كما كان وهو حل تفاوضي متمدن لجميع الخلافات من أجل ضمان السلام والاستقرار في منطقة القطب الشمالي عبر تطوير التعاون الدولي».
يُذكر أن قوات عسكرية لدول الناتو قد بدأت في الوصول إلى النرويج للمشاركة في التدريبات التي من شأنها أن تكون مظاهرة لقدرات الناتو في «ردع روسيا»، حسبما أعلن القائد العام لقوات الناتو في أوروبا، كورتيس سكاباروتي.
وأعربت روسيا مرارا عن قلقها إزاء نشاط غير مسبوق للناتو قرب حدودها الغربية. وكان الكرملين أعلن سابقا أن روسيا لا تمثل تهديدا لأحد، لكنها لن تتسامح مع تحركات قد تكون خطيرة على مصالحها الوطنية.
وفي تعليقه على اتهامات موجهة إلى روسيا بالتصرفات العدوانية، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنها مزاعم لا أساس لها، مشيرا إلى أن نشاط القوات الجوية الأطلسية في بحر البلطيق يفوق نشاط سلاح الجو الروسي في المنطقة. كما ذكر بوتين أن الإنفاق العسكري الأمريكي يزيد عن إنفاق كل الدول الأخرى مجتمعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذلال الصحافة المصرية وأفول عصرها

جمال سلطان

أنا السبب!!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» هجوم ناري من "ترامب" على شركات التواصل الاجتماعي
» فضيحة كبرى تضرب ماكدونالدز في "عقر دارها"
» حادث اغتصاب جماعي لقاصر تهز المغرب
» كارثة كبرى تظهر بعد انحسار السيول في الهند
» بهدفين في ست دقائق.. الأهلي يحلق على قمة الدوري
» ارتفاع عدد وفيات الحجاج المصريين إلى 43
» شاهد.. إخماد حريق ضخم في البنك المركزي
» "ترامب" يصدم زعيم كوريا الشمالية بهذا الأمر
» تركيا: نرفض الإملاءات الخارجية وقراراتنا مستقلة
» 2.3 مليار دولار ميزانية «الموساد» الإسرائيلي في 2018
» مواطن يقتل شقيقه بسبب "لحمة العيد"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:04 ص

  • فجر

    04:04

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:32

  • عشاء

    20:02

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء