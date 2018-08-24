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كوفي عنان سيُدفن في غانا في 13 سبتمبر

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كوفي عنان:أمريكا فككت العراق وهي السبب فيما يحدث

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أعلن رئيس غانا نانا أكوفو-أدو، يوم الجمعة، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة الحاصل على جائزة نوبل للسلام، كوفي عنان، سيدفن في بلده غانا في 13 سبتمبر المقبل.
وأضاف الرئيس لوفد من أسرة عنان -وفقا لقناة «العربية الحدث» الإخبارية- إن كوفي عنان سيحظى بمراسم دفن رسمية تليق بوضعه كرمز عالمي ودبلوماسي ورجل دولة.
وتولى عنان -الذي توفي بمستشفى في سويسرا في الساعات الأولى من يوم 18 أغسطس الجاري عن 80 عاما- منصب الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك لفترتين منذ عام 1997 حتى عام 2006 ثم تقاعد وأقام في قرية سويسرية في الريف القريب من مدينة جنيف وتروج مؤسسته التي تأسست قبل عشر سنوات للحكم الرشيد في قارة إفريقيا.
وحصل عنان والأمم المتحدة معا على جائزة نوبل للسلام في 2001، بسبب جهوده لإصلاح المنظمة الدولية وإعطاء الأولوية لقضايا حقوق الإنسان.

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